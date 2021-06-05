"الصحة": تسجيل 1144 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1253 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 5 يونيو 2021، تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 456562 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1253 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 439459 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7440 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9663 والحالات الحرجة 1539 حالة.