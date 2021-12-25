10 أخطاء تقود للتسمم الغذائي.. تَعرَّف عليها فتَجَنُّبها سهل

وفق المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض و"الصحة العالمية"

يتعرض ملايين الأشخاص في العالم لتسمم غذائي، كل عام؛ مما يؤدي إلى سوء أحوالهم الصحية، ومنهم من يفارق الحياة جراء تناول طعام غير سليم.

وأفادت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن هناك بعض الأخطاء التي تؤدي إلى حدوث التسمم، مثل أن يُقدِم شخص ما على تناول طعام غير مناسب لحالته، كأن يقدم على ذلك مثلًا شخص يعاني اضطرابات في الجهاز الهضمي، أو ربما شخص مسن أو طفل لا يزال دون الخامسة من عمره.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن شخصًا من بين كل عشرة في العالم، يمرض سنويًّا، جراء التسمم الناجم عن تناول الطعام؛ فيما يصل عدد الوفيات الناجمة عن الأمر في العالم إلى 33 مليون شخص في كل سنة، وهو رقم مقلق للغاية.

ويحدث التسمم بسبب عدم مراعاة شروط النظافة والسلامة عند تحضير الطعام، إضافة إلى عدة التقيد بتاريخ الصلاحية، وظروف التخزين والتبريد أو حتى العرض أمام الزبائن، وربما يحصل التسمم في البيت نفسه، بسبب عدم الانتباه لبعض الجوانب.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تتضمن النصائح الطبية، أن يتفادى الإنسان الأطعمة التي يعرف أنها تجعله أكثر عرضة للإصابة بتسمم، وهذا ينطبق أيضًا على المرأة الحامل التي تنقص لديها المناعة بشكل ملحوظ.

ومن الأخطاء التي تؤدي إلى التسمم، عدم الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، لأن هذا الإهمال قد يؤدي إلى انتشار ما يوجد عليهما من جراثيم، وربما تجعلان الطعام مؤذيًا، في حال قامتا بملامسته.

وتشمل الأخطاء كذلك، القيام بغسل اللحم والدجاج في المغسلة، لأن هذه الخطوة تؤدي إلى انتشار الجراثيم في سطح العمل، وربما تمتد أيضًا إلى السلطات، وهو ما ينذر بالتسمم.

وتتضمن النصائح الطبية أنه لا ينبغي غسل اللحم والدجاج، لأن حرارة الطبخ كفيلة بقتل الجراثيم الموجودة، في حين أن رابع الأخطاء هو القيام بتقشير الخضراوات والفواكه دون غسلها بالماء، لأن هذا الأمر يسمح بانتقال عناصر مضرة إلى داخلها.

ومن الأخطاء كذلك، وضع اللحم والدجاج المطبوخين، في الصحن الذي وضعت فيه القطع وهي نيئة، والأسلم صحيًّا، هو استخدام صحن جديد ونظيف.

ويقع البعض في خطأ آخر وهو عدم طبخ اللحم والدجاج وثمار البحر بشكل كاف، في حين أن الحرارة هي التي تكفل قتل الجراثيم الموجودة فيها، فقطع لحم البقر مثلًا تحتاج مثلًا إلى الطهو على حرارة من 62 درجة مئوية، ثم إلى تركها جانبًا حتى ترتاح لدقائق قبل الإقدام على تناولها.

وتشمل الأخطاء أيضًا تناول عجين نيئ لم يجرِ طهوه بعد، بينما يحتوي البيض على بكتيريات مؤذية، في هذه الحالة، مثل "السالمونيلا".. وكذلك القيام بشم الطعام لأجل التأكد من سلامته، وهنا يحذر خبراء من إمكانية المرض، في حال لم يكن الطعام سليمًا، وبالتالي فإن استخدام هذه الحاسة قد يقود أيضًا إلى المرض، كما أن بعض الأطعمة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك قد تبدو رائحتها طبيعية.

ومن بين الأخطاء التي تؤدي إلى التسمم تحضير الطعام على سطح المطبخ مباشرة، دون اكتراث بالجراثيم الموجودة في المكان؛ فضلًا عن خطأ آخر يتمثل في ترك الطعام لمدة طويلة قبل إدخاله إلى الثلاجة لأجل التخزين.