كليات الأفلاج تحتفي باليوم العالمي للغة العربية بـ"4 مبادرات "

اختتمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، نهاية الأسبوع المنصرم، فعاليات اليوم العالمي للغة العربية، والتي امتدت طيلة الأسبوع لأربع مبادرات احتفاءً بهذه المناسبة.

وافتُتحت أولى فعاليات اليوم العالمي للغة العربية بفعالية "بها نفتخر"، وهي مبادرة قامت بها الكليات للتعريف باللغة العربية لغير الناطقين بها من عمالة الكلية، بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد بالأفلاج لتعليمهم الأحرف الهجائية وبعض العبارات التي تمارس دائماً بكيفية النطق بها باللغة العربية الفصحى.

وتضمنت الفعاليات كذلك مبادرة "فلنحافظ عليها"، وهي عبارة عن وضع كل عضو هيئة تدريس بطاقةً مكتوباً فيها "تحدّث معي باللغة العربية الفصحى" لجعل الطلاب يمارسون التحدث مع عضو هيئة التدريس باللغة العربية الفصحى، واستمرت طيلة الأسبوع، ويكون يوماً حافلاً بالتحدث بهذه اللغة.

كما أقيمت فعالية "لغتنا هويتنا" للتعريف باللغة العربية والاعتزاز بها، بوضع لوحات ومجسمات في الحرم الجامعي يوجد عليها بعض القصائد والعبارات التي تعتز باللغة العربية، وتم توزيع بطاقات تعريفية على جميع منسوبي كليات الأفلاج والمجتمع عموماً.

واختتمت الفعاليات الخميس الماضي بمبادرة "لوحتك أجمل"، وهي مبادرة قام بها طلاب الكليات؛ إذ يذهب الطلاب لأصحاب المحلات التجارية لتعريف صاحب المنشأة التجارية ببعض الأخطاء الإملائية وتصحيحها، وتزويد صاحب المحل بها، ونشر الوعي لتكون اللوحات التجارية أجمل.