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تتولى جميع الأعمال والمهام التي تتعلق بها داخليًا وخارجيًا

وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارًا بإنشاء أمانة عامة للمعارض والمؤتمرات

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، قراراً بإنشاء أمانة عامة للمعارض والمؤتمرات في ديوان الوزارة مرتبطة بمكتبه، تتولى جميع الأعمال والمهام وما في حكمها وجدولتها والتي تتعلق بالمعارض والمؤتمرات الداخلية والخارجية.

ويأتي قرار الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة الوزارة وحضورها الفاعل في مختلف المناسبات المحلية والدولية.