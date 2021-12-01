أمير تبوك يلتقي مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة

ويستقبل سفير اليابان لدى المملكة

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، عبد العزيز بن صالح الشمري، بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع بالمنطقة.



ورحب الأمير "فهد" بـ"الشمري"، متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله الجديد، مثنيًا على جهود فرع الوزارة وأعمالها الجليلة.



وقال: إن ذلك يأتي امتدادًا للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – مؤكدًا أهمية العناية بالجوامع والمساجد وتهيئتها للمصلين في جو من الطمأنينة والراحة.



من جانبه أعرب عبد العزيز الشمري عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك على توجيهاته الكريمة ومتابعته واهتمامه لأعمال الوزارة بالمنطقة.



كما استقبل أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة، اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.



وفي بداية الاستقبال رحب أمير تبوك بالسفير والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، منوهاً إلى عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.



وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه أعرب السفير فوميو إيواي، عن سعادته بلقاء أمير تبوك، مشيداً بما شاهده في منطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.



وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير اليابان لدى المملكة.