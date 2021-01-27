الحصيني يكشف ملامح 36 ساعة هطولات: محدودة ومتفرقة

قال: رياح متوسطة لشبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء لصباح الخميس.

وأوضح أن الهطولات ستكون على أجزاءٍ محدودة ومتفرقة من الباحة وعسير، وبين الليث والقنفذة، وبين ينبع وأملج، وشمال شرق مكة المكرّمة وشمال خيبر، وبين طريف وعرعر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة.