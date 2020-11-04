فريق بايدن: تصريحات ترامب حول الانتخابات "فاضحة" و"غير مسبوقة"

ديلون: الديموقراطيون مستعدون "لمعركة" قضائية في حال لجأ إلى المحكمة

اعتبرت مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الديموقراطي "جو بايدن" الأربعاء، أن تصريحات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى وقف فرز الأصوات معلنًا فوزه في الانتخابات؛ "فاضحة وغير مسبوقة".

وقالت جين أومالي ديلون في بيان: إن الديموقراطيين مستعدون "لمعركة" قضائية في حال لجأ الرئيس الجمهوري إلى المحكمة العليا لطلب وقف فرز الأصوات، كما سبق أن أعلن متحدثًا عن "تزوير" لكن دون تقديم أي دليل ملموس.