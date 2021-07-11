لجودة الخدمة.. "سعود الطبية" تفعّل "وصفتي" الإلكترونية

تهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين على الأدوية والمستلزمات

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية، التي تهدف لتسهيل حصول المستفيدين على الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الصيدليات المجتمعية المعتمدة.

وأوضح المدير التنفيذي المشارك للإمداد المهندس وائل الباحوث؛ أن هذه الخدمة هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة الصحية، وتتميز وتوجه المستفيد للصيدلية الأقرب له للحصول على الدواء بالمجان، وتسهيل إعادة صرفه، وتوصيله للمنزل، إضافة إلى تلقيه إشعارات بحالة الوصفة عبر رسالة نصية، وتساعد في تحقيق سلامة المرضى من خلال تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج عن الكتابة الخطية والتحقق التلقائي من تعارض الأدوية، والأدوية الحساسة للمستفيد.

وأضاف: تسعى الخدمة لتوفير أعلى المعايير والأنظمة الإلكترونية لتسهيل وتيسير خدمات صرف الأدوية، ولضمان توافر الأدوية للمرضى، وتحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء.

يذكر أن كلاً من: إدارة الخدمات الصيدلانية، إدارة الصحة الإلكترونية، إدارة تخطيط الإمداد والإدارات والأقسام الطبية كافة، شاركوا في نجاح تفعيل الخدمة في المدينة.