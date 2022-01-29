زوار مهرجان "الكليجا" الـ 13 يطلعون على خدمات "تراحم القصيم"

تهدف اللجنة للتعريف ببرامجها المقدمة للسجناء والمفرج عنهم

تشارك اللجنة الوطنيّة لرعاية السجناء والمفرَج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة القصيم، في مهرجان الكليجا الثالث عشر وذلك من خلال ركن تعريفي يستمر لمدة عشرة أيام.



وتفصيلاً، أوضح المدير التنفيذي لـ "تراحم القصيم" أحمد بن إبراهيم الشريف أن اللجنة تهدف من خلال مشاركتها للتعريف بخدمات اللجنة وبرامجها المقدمة لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.



وتهدف اللجنة إلى إبراز الدور الفعال الذي تقوم به في تطوير قدرات السجين ورفع مستوى الوعي لديه بالإضافة إلى إبراز الجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل دعم أسر السجناء في ظل غياب عائلهم، حيث تقدم لهم العديد من المساعدات تشمل الرواتب الشهرية والمساهمة في تسديد إيجار المنزل والسلال الغذائية وكسوة الشتاء والصيف والحقيبة المدرسية وغيرها من البرامج الرعوية والتنموية.



وتابع الشريف: نهدف من خلال مشاركتنا أيضاً لرفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المفرج عنهم، وبفضل الله فقد لقي ركن تراحم القصيم إقبالاً جيداً من مختلف فئات المجتمع.



يذكر أن لجنة تراحم القصيم تقدم العديد من البرامج والمشاريع الخيرية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم في مختلف محافظات منطقة القصيم.