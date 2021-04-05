في تحدٍ كبير ولمدة 3 أشهر فقط .. "ريجيكامب" يصل جدة لقيادة الأهلي

استقبل الأهلي مدرب فريقه الكروي الأول ، الروماني "ريجيكامب" ، مساء اليوم الاثنين ، حيث سيقود الفريق لمدة 3 أشهر، بعد إقالة الصربي "ميلوفيتش" لسوء النتائج.

ويأمل الأهلاويون أن ينتشل "ريجيكامب" الفريق من كبوته ويعود لدائرة المنافسة على لقب الدوري بقوة، بعد تراجعه للمركز السابع برصيد 35 نقطة.

ويواصل الأهلي تحضيراته للقاء الرائد في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الخميس المقبل.