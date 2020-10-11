الجهات الأمنية في حائل تقبض على مقيمَيْن تورَّطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها

قاما بتسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، وآخر من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر؛ تورَّطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال، وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم. وضُبط بحوزتهما (2،695) شريحة لشركات اتصالات محلية، وأدوات يستخدمانها في تنفيذ جرائمهما. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.