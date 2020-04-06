البرنامج السعودي لتنمية اليمن يطلق بوابة تأهيل الموردين

لتقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوابة تأهيل الموردين الراغبين في الدخول في مناقصات البرنامج.

يأتي ذلك استمرارًا لتعزيز قيمة الشراكة مع مكاتب الاستشارات والتوريد والمقاولات ومنحهم فرصة المساهمة في مشاريع التنمية والإعمار، وذلك عبر موقع البرنامج الرسمي الذي يتاح للموردين من خلاله تقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات.

ودعا البرنامج الشركات والمؤسسات الراغبة في التسجيل إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية والتسجيل عبر رابط الموقع : https://www.sdrpy.gov.sa/ar/nmwdhj-tahyl-almwrdyn

البرنامج السعودي لتنمية اليمن

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 05:46 PM

لتقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات

البرنامج السعودي لتنمية اليمن يطلق بوابة تأهيل الموردين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوابة تأهيل الموردين الراغبين في الدخول في مناقصات البرنامج.

يأتي ذلك استمرارًا لتعزيز قيمة الشراكة مع مكاتب الاستشارات والتوريد والمقاولات ومنحهم فرصة المساهمة في مشاريع التنمية والإعمار، وذلك عبر موقع البرنامج الرسمي الذي يتاح للموردين من خلاله تقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات.

ودعا البرنامج الشركات والمؤسسات الراغبة في التسجيل إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية والتسجيل عبر رابط الموقع : https://www.sdrpy.gov.sa/ar/nmwdhj-tahyl-almwrdyn

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البرنامج السعودي لتنمية اليمن

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