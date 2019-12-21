"بر الشرائع" تبحث مع الكلية التقنية بمكة سبل التعاون لخدمة الأسر المستفيدة

تشمل الخدمات التدريبية وتوفير الدورات اللازمة للانخراط في سوق العمل

قام وفد من جمعية البر الخيرية بالشرائع بزيارة للكلية التقنية بمكة المكرمة، حيث ضم رئيس مجلس الإدارة الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، يرافقه عدنان بن عطية المالكي والمشرف المالي للجمعية، ومحمد بن جابر حكمي عضو الجمعية العمومية.

وتفصيلاً، كان في استقبال وفد الجمعية عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الأعرج ووكيل الكلية للتدريب هاني سندي ومدير الاتصال المؤسسي علي الكريدا.

وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون وبناء شراكات بين الجمعية والكلية التقنية بما يعود بالنفع على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وتم التناقش حول آلية تفعيل تلك الشراكات، وقدمت الجمعية الشكر لعميد الكلية على دعمه وتعاونه في سبيل إنجاح تلك الشراكة، حيث أكد مدير عام الجمعية علي السحاري أن الجمعية حريصة على عقد الشراكات المجتمعية.

ومن جهته، قال عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الأعرج: سعدنا بهذه الزيارة وبحثنا سبل التعاون مع جمعية البر الخيرية بالشرائع والتي من خلالها سيجتمع الطرفان ويشكلان لجنة لبحث أفضل الممارسات المتعلقة لخدمة فئة غالية علينا من المستفيدين من أبناء الجمعية لتزويدهم بالخدمات التدريبية اللازمة ليكونوا أعضاء في نماء المجتمع لخدمة الوطن والاستفادة من الدورات التي يحتاجونها للانخراط في سوق العمل وقريباً سيتم تحديد موعد لبحث الخطط اللازمة.