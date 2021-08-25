الهند.. البحث عن ساحر طالب بتقديم رضيع قرباناً للبحث عن كنز

تمكّن من الفِرار بعد تهديد صاحب منزل وزوجته بتسليط سحره عليهما

باشرت سلطات ولاية أوتار براديش الهندية البحث عن ساحر من سحرة التنترا كان يخطط لتقديم رضيع قرباناً لإنجاح عملية البحث عن كنز، حسبما أوردت صحيفة The Times of India.

وأوضحت الصحيفة أن الساحر تعرَّف على أحد سكان قرية أسغيسبور المدعو جبار أحمد؛ وأقنعه بأن هناك في بيته كنزاً مخبأً، وأن في مقدوره مساعدة الرجل على الكشف عن هذا الكنز لقاء أجر معين.

وبحسب "البيان" الإماراتية، مضت أشهر عدة دون أن تتوّج عمليات البحث بنجاح؛ دفع أحمد خلالها 200 ألف روبية (نحو 2700 دولار) مقابل "خدماته".

وبعد أن أنجبت زوجة أحمد طفلاً طالب الساحر تقديمه قرباناً لمواصلة البحث، مهدّداً الزوجين بأنه سيوجّه قوة سحره ضدّهما في حالة رفضهما.

وأبلغ الزوجان الشرطة بالأمر لكن الساحر تمكّن من الفِرار.