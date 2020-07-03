"أمانة القصيم" ترصد شخصًا ينتحل صفة "مراقبها"

بعد انتشار مقطع فيديو لكتابة مسيئة على الجدران

أفادت أمانة القصيم بأنها رصدت شخصًا منتحلًا صفة مراقب بلدية، بعد انتشار مقطع فيديو لكتابة على الجدران ذُيّل باسم البلدية.

وقالت الأمانة: تم رصد سلوك شخص ينتحل شخصية مراقب بلدية يقوم بالكتابة على جدران المنازل بشكل مسيء بأحد أحياء مدينة بريدة، وأحيل الموضوع للجهات الأمنية.

أمانة منطقة القصيم

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03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 02:29 PM

بعد انتشار مقطع فيديو لكتابة مسيئة على الجدران

"أمانة القصيم" ترصد شخصًا ينتحل صفة "مراقبها"

بدر العتيبي

القصيم

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أفادت أمانة القصيم بأنها رصدت شخصًا منتحلًا صفة مراقب بلدية، بعد انتشار مقطع فيديو لكتابة على الجدران ذُيّل باسم البلدية.

وقالت الأمانة: تم رصد سلوك شخص ينتحل شخصية مراقب بلدية يقوم بالكتابة على جدران المنازل بشكل مسيء بأحد أحياء مدينة بريدة، وأحيل الموضوع للجهات الأمنية.

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أمانة منطقة القصيم

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