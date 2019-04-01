لا تستخدموها.. "الغذاء والدواء" تدعو لمنع الزيوت المهدرجة جزئياً

خلال ورشة نظمتها لجنة المطاعم التابعة بالغرفة التجارية بالرياض

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومصنعي الأغذية، إلى الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم "SFDA.FD 2483/2018" التي نصت على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية، والتي سيبدأ العمل في تطبيقها في العام (2020م).

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "منع استخدام الدهون المهدرجة جزئيا في المنتجات الغذائية" نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المطاعم بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالغرفة، بحضور عدد من المهتمين والمستوردين والمصدرين والمصنعين.

وذكر أخصائي التغذية الأول "بالغذاء والدواء" فهد محمد البدر أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من المهام التي خولها نظام الهيئة وتماشياً مع نهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية، فيما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك، إضافة إلى استكمال جهود الهيئة الرامية لمنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية.

وقال "البدر" إن الهيئة منحت المستوردين والمصنعين مهلة حتى 31/ 12/ 2019 لتطبيق اللائحة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

وقدّم شرحاً لآلية الهيئة بالنسبة لطرق كتابة نسب المحددة من المواد المستخدمة في المنتجات الغذائية، وشروط استخدام الدهون المهدرجة في مختلف دول العالم والتدرج في خفض نسبتها حتى الوصول لمرحلة منع استخدامها.