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تزامنًا مع اليوم السعودي والعالمي

"إنسان" تحتفي بالأبطال المتطوعين وتطلق جائزة التطوع بالجمعية

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تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" حفل "إنسان تحتفي بأبطال التطوع" تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي، وذلك يوم الأحد القادم 5 ديسمبر 2021م، في فندق مداريم كراون بالرياض.



ويهدف الحفل إلى تكريم المتطوعين في جمعية إنسان في المجال الاحترافي والمهاري والعام، ممن قدموا أعمالًا تطوعية هادفة، خلال عام 2021م؛ حيث بلغ إجمالي المتطوعين بالجمعية خلال هذا العام 1164 متطوعًا ومتطوعة، في مختلف المجالات، وتقدر الساعات التطوعية بـ19 ألف ساعة تطوعية.



وسيتم خلال الحفل إطلاق 50 فرصة تطوعية تتضمن المسار الصحي، والبيئي، والاجتماعي، والترفيهي، إضافة إلى مبادرة "لنجعلها خضراء"؛ وذلك لغرس عشرة آلاف شجرة في العام القادم 2022م بالتزامن مع ما أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول السعودية الخضراء.



ويشهد الحفل تدشين منصة التطوع في إنسان، والتي تهدف إلى أتمتة جميع عمليات وحدة التطوع، بحيث تتيح لموظفي الجمعية طلب الفرص إلكترونيًا، وتوفر خدمة طباعة التقارير الدورية، وتمكين الموظفين من تتبع مسار الفرص التطوعية، ومعرفة حالة التطوع، وأيضًا تمكن الزوار من الاطلاع المستمر على إحصائيات وأرقام التطوع.



ويتخلل الحفل عدد من الفقرات والفعاليات تتضمن كلمة للجمعية، وأخرى للمتطوعين، وعرضًا مرئيًا عن رحلة التطوع في جمعية إنسان، التي تبنت مجموعة من الأعمال التطوعية وإشراك أفراد المجتمع في تنفيذها لتعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.



إلى هذا سيتم خلال الحفل الإعلان عن إطلاق مسابقة جائزة إنسان للتطوع، وتهدف إلى تحفيز العاملين في الجمعية والفرق التطوعية لابتكار مبادرات متميزة ومستدامة، وتكريم أفضل الممارسات التطوعية المساهمة في تقديم أثر اجتماعي، وتتخذ الجائزة مسارين؛ الأول مسار المبادرات التطوعية، ويهدف إلى إبراز المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية، والثاني مسار الفرص التطوعية، ويهدف إلى تحفيز وتكريم العاملين الذين حققوا عدد الفرص التطوعية المحددة، سواء أكان تطوعًا داخليًا أو مع منظمات أخرى، والمتطوعين من أفراد المجتمع الذين تطوعوا مع الجمعية، ولكل مسار معايير وآلية، وسيتم تكريم الفائزين بوسام إنسان في اليوم العالمي للتطوع من العام القادم 2022م.