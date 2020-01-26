الملك يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بالصياهد في نسخته الرابعة.. كان في استقباله ولي العهد

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالصياهد الجنوبية للدهناء اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله -رعاه الله- الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

كما كان في الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين.