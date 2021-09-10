خلال 24 ساعة.. باكستان تسجّل 3689 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1197887 إصابة، منها 91440 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26580 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1079867 حالة.