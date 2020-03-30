جمهورية القمر تدين بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة

استنكرت الاعتداءات الاستفزازية للميليشيا ضد الاستقرار البشري

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة، بشدة، الهجمات الإرهابية التي نفّذتها الميليشيا الحوثية تجاه مدينتَي الرياض وجيزان؛ ما تسبّب في سقوط شظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة بعد تصدّي قوات الدفاع الجوي السعودي لهذه الهجمات.

وجدّدت الحكومة القمرية، في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها استمرار هذه المسلسلات والاعتداءات الاستفزازية الخطرة ضد الاستقرار البشري، خاصة في الوقت الذي يواجه العالم حرباً صحية تتطلب التكاتف والتعاضد للخروج من هذا المأزق بشكل سريع.