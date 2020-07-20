





7

دعا للحذر في التعاطي مع إعلاناته والتأكد من تراخيص الجهات المعلنة

الأمن العام يحذر من إغراءات الكسب السريع عن طريق "الفوركس"

حذر الأمن العام السعودي، من إغراءات الكسب السريع في مجال الفوركس غير المرخص.



وقال الأمن العام عبر تغريدة: "احذر من خدعة الاستثمارات في الفوركس غير المرخص، والتي تعدك بأرباح عالية في وقت قصير".



وكان الأمن العام قد نصح في وقتٍ سابق، قبل الإقدام على أي نشاط تجاري في سوق العملات الأجنبية "الفوركس"، بالتأكد من حصول الجهة التي تنوي التعامل معها على التراخيص اللازمة من الجهات الإشرافية بالسعودية.