مساعد وزير المالية يفتتح معرض "سكني" بمقر الوزارة في الرياض

يهدف لتقديم عروض ومزايا خاصة لمنسوبي الوزارة المدرجين بالقوائم

افتتح مساعد وزير المالية للاستراتيجية والخدمات المؤسسية عبدالرحمن بن عبدالله السكران، معرض "سكني" المقام بمقر الوزارة في الرياض، الذي ينظّمه برنامج "سكني" بالشراكة مع وزارة المالية، لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأراضي والمساحة المهندس عبدالله بن سعود الحماد.

ويهدف المعرض إلى تقديم عروض ومزايا خاصة لمنسوبي المالية المدرجين على قوائم "سكني"، ويقدّم البرنامج شرحاً وافياً عن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتاحة للمستفيدين، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، التي تتواجد في أرض المعرض، كما يتيح لهم الالتقاء بالمستشار العقاري، ويُمَكّن منسوبيّ "المالية" غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري، والاستفادة من كل الخدمات المقدمة.

ويأتي المعرض امتداداً لجهود وكالة الوزارة للدعم السكني ممثلة بإدارة الإسكان المؤسسي، عبر أكثر من 35 اتفاقية تم توقيعها مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

يُذكر أن "سكني" دأب خلال الفترة الماضية على إقامة المعارض التعريفية والتوعوية، وعقد شراكات فاعلة مع عدد من الجهات الحكومية والعسكرية، إضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص، ممثلاً بالجهات التمويلية؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية؛ لتسهيل رحلة المستفيد نحو امتلاك المسكن الملائم.