وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة

خلال لقاء بالرياض

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور.

وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

وزير الخارجية المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة

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01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 08:21 PM

خلال لقاء بالرياض

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور.

وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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وزير الخارجية المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة

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