وكالتا الفضاء الروسية والسعودية تتفقان على إرسال رائد فضاء سعودي للمحطة الدولية

في إطار التفاهم الثنائي .. وتزامنًا مع زيارة "بوتين" للرياض

أبرمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اتفاقًا مع وكالة الفضاء السعودية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، حيث يقضي الاتفاق بإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي التفاصيل، أوضحت تقارير روسية أن المباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي قد بدأت منذ وقت مبكر خلال العام الجاري، وأن السعودية وروسيا أعربتا عن استعدادهما لمواصلة المشاورات بشأن الأنشطة الفضائية الثنائية ومن بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي.