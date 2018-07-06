"مدني مكة" يعثر على مفقودي جبل عفف بـ"أضم" وجارٍ البحث عن أقاربهم

أكد أن حالتهم الصحية مطمئنة وأحدهم كان يعاني من حالة إجهاد

تلقى الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا مفاده أن ثلاثة أشخاص فقدوا بأعلى قمة جبل عفف بمحافظة أضم، وأن المفقودين يعانون من إرهاق وعطش، إضافة إلى أن أحدهم حالته الصحية حرجة كون لديه حالة مرضية سابقة.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد وحيد مراد، مشيراً إلى أنه تم على الفور تحريك فرقة الإنقاذ إلى الموقع المشار إليه، كما تم إبلاغ طيران الأمن نظراً لوعورة الطريق وحرصاً على سرعة مباشرة الحالة.



وأضاف العقيد مراد: بعد تمشيط المنطقة عدة مرات بالطائرة تم العثور على شخصين جرى نقلهما عن طريق طيران الأمن إلى مستشفى أضم العام، بالإضافة إلى شخصين من أقاربهما كانا يبحثان بالجبل، وتشير المعلومات الأولية أن حالتهما الصحية مطمئنة وجاري التعامل من قبل الفريق الطبي، أما المفقود الثالث فقد تم إنزاله عن طريق فرقة الإنقاذ وكان يعاني من إجهاد.



وتابع: أنه أثناء إنقاذ المفقودين ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة عن فقدان اثنين من أقارب المفقودين كانا يبحثان مع مجموعة من أقاربهما بقمة هذا الجبل وجاري المتابعة للحالة حتى الآن.