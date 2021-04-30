في اجتماع مرئي.. وزير الثقافة يستعرض مع سفير فرنسا التعاون الثقافي

في مجالات الفنون والتراث الإنساني المشترك

اجتمع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أمس، في اجتماع مرئي، مع سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وفرنسا وسبل تعزيزها وتنميتها، خاصةً فيما يتعلق بالتعاون القائم والفرص المستقبلية بين الجانبين في محافظة العلا.

كما جرى بحث مسارات التبادل الثقافي الدولي بين البلدين في مجالات الفنون والتراث الإنساني المشترك.