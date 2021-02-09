الاتحاد الأوروبي: قلقون من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية

أكد أن ذلك يقوّض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب باليمن

قالت لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان نقلاً عن المتحدث أمس الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدُّد الهجمات التي يشنها الحوثيون على محافظتَي مأرب والجوف، والمحاولات المتكررة لهجمات عبر الحدود على السعودية، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، أضافت اللجنة بأن تجدُّد العمليات العسكرية يقوّض بشكل خطير الجهود المستمرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن.

وشدَّد الاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لليمن. كما رحَّب بمراجعة الإدارة الأمريكية الجديدة لسياستها تجاه اليمن.

وأثنت بعثة الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على عزم الحكومة اليمنية على البقاء في البلاد، وأكدت دعم الاتحاد الثابت لها من خلال "العمل معًا من أجل معالجة التحديات المتعددة".

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن السفراء المشاركين في البعثة، التي اختتمت أمس زيارة للعاصمة المؤقتة عدن، أكدوا أيضًا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة "والحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لليمن بأكمله".

والتقى الوفد الأوروبي، الذي ضم سفراء بلجيكا وألمانيا وإيرلندا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد، ونائب سفير النرويج لدى اليمن، رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ووزراء وممثلين عن المجتمع المدني المحلي، ومنظمات دولية غير حكومية، ووكالات الأمم المتحدة في عدن.

وشدّد السفراء على أهمية تحسين الظروف المعيشية لليمنيين، وتشجيع الحكومة على "الدفع بجهودها في محاربة الفساد"، وأكدوا الاهتمام الأوروبي بمعالجة الاحتياجات الإنسانية، وتحسين التنمية الاقتصادية الشاملة على المدى الطويل في البلاد، ودعوا إلى منح الوصول الإنساني الكامل دون عوائق.