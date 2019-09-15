صدى واسع لفيديو تعنيف رجل طفلاً .. وأبا الخيل لـ "سبق": باشرنا الحالة

تداولته مواقع التواصل ورجّحت أن يكون والده ومطالبات بتطبيق النظام

كشف الناطق باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ لـ "سبق"، أن وحدة الحماية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة باشرت حالة تعنيف لطفل من قِبل شخص آخر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً لرجل وهو يقوم بربط طفل وتعنيفه ويرجّح أن يكون والده، ولاقى المقطع صدى واسعاً ومطالبة باتخاذ الإجراءات النظامية إزاء هذا التعنيف.