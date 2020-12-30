"برشلونة" في مأزق.. الإصابة تغيب "كوتينيو" 4 أشهر

أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة عن إصابة لاعب الفريق الكروي الأول البرازيلي فيليبي كوتينيو، بقطع في منطقة الغضروف، مع حاجته إلى تدخل جراحي عاجل في الأيام المقبلة.

وأعلن الموقع الكتالوني، الأربعاء، عن إصابة كوتينيو في منطقة الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، بعد سقوطه خلال مباراة الفريق أمام إيبار في الليجا، الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن كوتينيو قد يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر على الأقل؛ ما يعني إمكانية عودته من جديد خلال شهر أبريل المقبل.