"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على مسجد بمقاطعة ننغر هار بأفغانستان

"العثيمين" أكّد على موقف المنظمة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الذي استهدف مسجدًا في مقاطعة ننغر هار شرق أفغانستان، أمس الجمعة، خلال الصلاة، والذي أودى بحياة أكثر من 60 شخصًا وجرح العشرات.



وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وجدّد العثيمين الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.