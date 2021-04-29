سفراء خليجيون وعرب يثمنون جهود المملكة في تطوير التعليم عن بُعد

خلال زيارتهم لمدرسة البث الفضائي ولقاء نائب وزير التعليم.. أشادوا بمدرستي

ثمّن عدد من سفراء الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج وسفراء عدد من الدول العربية، جهود المملكة في تطوير التعليم لتحقيق رؤية 2030 -التي تتزامن هذه الأيام مع الذكرى الخامسة لإطلاقها- مشيدين بنجاح المملكة في التعليم عن بُعد دون انقطاع رغم ظروف جائحة كورونا.



وأشاد السفراء خلال زيارتهم لمدرسة البث الفضائي بما وجدوه من حلول وأدوات رقمية على أعلى المستويات العالمية في منصة مدرستي التي تعد نموذجاً مميزاً في التعليم عن بُعد، كما أشادوا بالتجهيزات الفنية في مدرسة البث الفضائي، وعدد القنوات التعليمية مقارنة بدول العالم، والاستفادة منها على مستوى الوطن العربي من خلال اليوتيوب.



وأكد نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد خلال اللقاء، أن الدعم السخي والمستمر من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم في المملكة، أسهم في استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد بكفاءة وجودة عالية، مبيناً أن وزارة التعليم تبذل جهوداً كبيرة في رفع مستوى الخدمات التعليمية لبناء جيل واعٍ ومنافس عالميّاً، بما يواكب رؤية المستقبل 2030.



وقال: إن وزارة التعليم استطاعت تطوير منظومة التعليم والتعلّم؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة ما يتعلق بالتعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة، وذلك من خلال التحول السريع إلى العالم الرقمي؛ لتحسين نواتج التعلّم، والاستفادة من البرامج والتطبيقات المختلفة، واستثمار تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم.



وأضاف نائب وزير التعليم المكلف أن الوزارة سجلت قصة نجاح في التعليم عن بُعد بدأتها منذ وقت مبكر في الاستثمار في التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، موضحاً أن وزارة التعليم استثمرت بعد الجائحة بنيتها التحتية في إطلاق منصة "مدرستي" بقدرات وطنية، وبأحدث المعايير الدولية، وقدمت أنموذجاً عالمياً مميزاً في التعليم عن بُعد.



وأشار د. آل فهيد إلى أن وزارة التعليم أسست لأول مدرسة بث فضائي تعليمي من خلال تخصيص 23 قناة تعليميّة فضائية "عين"، لبث كافة المناهج التعليميّة ولجميع المراحل الدراسية، مشيراً إلى أنه استفاد من مدرسة البث الفضائي عدد كبير من طلاب وطالبات الدول العربية.



واستعرضت المشرف العام على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د.عهود الفارس؛ جهود وزارة التعليم في تطوير منظومة التعليم عن بُعد، وأبرز الأرقام والإحصائيات في منصة "مدرستي"، كما تناول المشرف العام على قنوات عين الفضائية الأستاذ حامد الغامدي، الجهود المبذولة في 23 قنـاة فضائيـة تبـث المـواد التعليميـة لجميـع المراحـل الدراسية، والتعليـم المسـتمر، والتربيـة الخاصـة، وجميعهـا مدعومـة بلغة الإشـارة مـن خـلال البـث المرئــي واليوتيــوب.