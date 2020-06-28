نجران .. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل شرورة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.