"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تنبيه يشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.