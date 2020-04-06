خطة إيطاليا للخروج من كابوس "كورونا".. 5 نقاط فاصلة بلا موعد محدد

تفاؤل حذر بعد أن تراجعت معدلات انتشار فيروس وتشديدات على تدابير العزل

تسعى السلطات الإيطالية لاستعادة الحياة بخطة صحية تطرحها الحكومة التي تتوقع ألا تكون العودة إلى الحياة الطبيعية قريبة، بعد أن تراجعت معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وسجّلت إيطاليا، الدولة الأكثر تأثراً بفيروس كورونا المستجدّ في العالم من حيث عدد الوفيات، السبت، تراجعاً في عدد الحالات التي تستدعي عناية فائقة في المستشفيات للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء قبل أكثر من شهر.

خشية حصول تراخٍ في الالتزام بتدابير العزل مع تحسّن الطقس وعطلة عيد الفصح، لم تكفّ السلطات عن تكرار الفكرة نفسها في الأيام الأخيرة: "يجب استمرار اليقظة" في مواجهة الفيروس.

في منتصف الأسبوع، حذّر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي؛ بحسب "العين" الإخبارية، من "أننا لسنا في وضع (يسمح) بتخفيف تدابير" العزل، معلناً أن الحياة في إيطاليا ستبقى متوقفة حتى 13 أبريل الجاري على الأقلّ.

وقال وزير الصحة روبيرتو سبيرانزا؛ الأحد، في مقابلة مع صحيفتي "ال كورييري ديلا سيرا" و"لا ريبوبليكا": إن "حال الطوارئ لم تنتهِ. الخطر لم يختفِ. لا يزال أمامنا بضعة أشهر صعبة، دعونا لا نفسد التضحيات المبذولة".

وأضاف الوزير أن الهدف هو العودة إلى الحياة الطبيعية "ما إن يصبح ذلك ممكناً" من دون "إعطاء موعد" محدد.

والجمعة، أوضح مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي الذي يعلن كل مساء أعداد الضحايا، أن شبه الجزيرة ستبقى معزولة حتى الأول من مايو المقبل، قبل أن يشير إلى أن القرار يعود حصراً إلى الحكومة.

وتحدث بوريلي؛ أيضاً بحذرٍ عن تاريخ 16 مايو كموعد محتمل للدخول في "المرحلة رقم 2"، التي تعني "التعايش مع الفيروس" لكن فقط "في حال لم يتغيّر تطوّر" الوباء.

ما التدابير الصحية؟

وعرض وزير الصحة، الأحد، خطة إستراتيجية تتألف من خمس نقاط "للخروج تدريجياً" من أزمة الوباء العالمي توصي بارتداء معمم للأقنعة الواقية و"التباعد الاجتماعي الصارم في أماكن العيش والعمل"، وإقامة نظام استشفائي مخصص لمكافحة كوفيد-19 يبقى موجوداً بعد الأزمة لمنع عودة محتملة للفيروس.

وتعتزم الحكومة تعزيز "الشبكات الصحية المحلية" كي تكون قادرة على التكفل بكل مريض من إجراء فحص الكشف عن الفيروس إلى تقديم العلاج وفحص السكان لتحديد عدد المصابين الدقيق.

وأخيراً، تعتزم الحكومة إحداث تطبيق على الهواتف الذكية على غرار نموذج كوريا الجنوبية، بهدف رصد تحرّكات المصابين خلال الساعات الـ48 التي تسبق إصابتهم وتحفيز التطبيب عن بُعد بهدف مراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم، بينما يكون الشخص في المنزل.

وحذّر هذا الأسبوع رئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو بروسافيرو؛ من أنه "حتى لو أصبح عدد الإصابات بكورونا المستجدّ معدوماً، لن تكون الحياة نفسها (كما كانت من قبل) لمدة طويلة".

فمع تخفيف تدابير العزل، الأنشطة الأولى التي يُفترض أن تُستأنف هي تلك المرتبطة بسلسلة الإمدادات الغذائية والصيدلانية. ويُفترض أن يشمل ذلك الحرفيين الذين يقصد محالهم عدد محدود جدا من الأشخاص.

وستفتح الحانات والمطاعم والمراقص والنوادي الرياضية أبوابها في النهاية، وعندما يأتي هذا الموعد يُرجّح أنه سيترتب على أصحاب هذه المحال الحفاظ على مسافة آمنة لا تقلّ عن متر واحد بين زبائنهم وموظفيهم أيضاً.

أما الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى إيطاليا وهم حوالي مئتي ألف إيطالي حاليا بحسب الأرقام الرسمية، فسينبغي لهم عزل أنفسهم وتقديم تصريح عند ركوبهم الطائرة أو القطار يحدّد العنوان حيث سيُخضعون أنفسهم لفترة حجر.

وسيترتب على وسائل النقل العام إبقاء وتيرة رحلاتها منخفضة. وهذا الأمر سيكون تطبيقه ممكناً بفضل مراقبين مكلفين بجعل الركاب يلتزمون بمسافة فيما بينهم عبر استخدام مقعد واحد من أصل اثنين أو عبر عدم السماح بركوب سوى عدد محدد من الأشخاص في عربات القطارات والحافلات.