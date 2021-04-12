"المواصفات" تحتفل بتسجيل 1.6 مليون منتج في "سابر"

المنصة رفعت مؤشر مطابقة المنتجات في الأسواق إلى 80.3%

احتفلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برعاية محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بتسجيل أكثر من مليون و600 ألف منتج في منصة "سابر" الإلكترونية، وإصدار أكثر من مليون شهادة مطابقة، ومساهمة المنصة في رفع مؤشر مطابقة المنتجات إلى 80.3% في السوق السعودي.

وبيّن محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن تحقيق منصة "سابر" الإلكترونية لهذه الأرقام يعد منجزاً استثنائياً في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم، والذي يواكب رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي ويحقق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للمواصفات السعودية.

وأوضح أن منصة "سابر" تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في المنصة من بلد المنشأ بكل يسر وسهولة.

مؤكداً حرص الهيئة على مطابقة المنتجات المستوردة للوائح المواصفات السعودية من خلال منصة "سابر" الإلكترونية، بما يعزز من جودتها وسلامتها للمستهلك، والسعي نحو الاستمرار في تطوير وتحسين منصة "سابر" الإلكترونية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

من جهته، أشار نائب محافظ الهيئة للمطابقة والعمليات م. سعود العسكر إلى أن منصة "سابر" قد أبرزت الدور الاستراتيجي للهيئة، وأكدت دورها المُمّكن لجميع قطاعات اقتصادنا الوطني، وربط أعمالها بالعديد من الجهات المهمة فيه، مثل: وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للاتصالات، هيئة المحتوى المحلي، ودعم برنامج مكافحة التستر التجاري.

وشهد الحفل تكريم محافظ المواصفات السعودية العاملين على منصة "سابر" الإلكترونية من منسوبي الهيئة ومنسوبي شركة ثقة الشريك الاستراتيجي ممثلة برئيسها التنفيذي أيمن الفلاج، وعدد من المسؤولين الذين شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.