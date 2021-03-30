الإمارات: 2.289 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 443.153 حالة

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 459.360 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.492 وفاة.

ولفتت إلى تماثل 2.422 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 443.153 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 02:17 PM

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 443.153 حالة

الإمارات: 2.289 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 459.360 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.492 وفاة.

ولفتت إلى تماثل 2.422 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 443.153 حالة.

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الإمارات فيروس كورونا الجديد

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