شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطن ومقيم ارتكبا عمليات نصب واحتيال مالي

يوهمان ضحاياهما بامتلاكهما عملات بأقل من قيمتها السوقية.. وضُبط بحوزتهما نقود مزيفة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية، بالعقدين الخامس والسابع من العمر؛ لارتكابهما عمليات نصب واحتيال مالي، وذلك بإيهام ضحاياهما بأنهما يمتلكان عملات أجنبية بأقل من قيمتها السوقية، وبيعها عليهم. وضُبط بحوزتهم (98) ربطة ورق لعملات مزيفة.



وأبان أنه جرى إيقافهما، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.