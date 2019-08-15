"المقبل": النجاح الاستثنائي لموسم الحج نتاج توجيهات ومتابعة القيادة

قال: يؤكد نهج الحكومة في توفير سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن

رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال المهندس عبدالله المقبل: إن النجاح الاستثنائي الذي تحقق لحج هذا العام يأتي امتداداً لما تحقق في الأعوام السابقة، والذي يؤكد نهج الحكومة الرشيدة في توفير سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وأضاف المهندس "المقبل": لقد كانت التوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدقيقة لسمو ولي العهد والعمل المتواصل لكل اللجان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما تحقق من نجاحات أمنية وخدمية.

وثمّن المهندس "المقبل" الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة الحج العليا برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز والجهود الكبيرة للجنة الحج المركزية برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وأعرب المهندس "المقبل" عن الفخر والاعتزاز بما يتحقق من إنجازات خدمية ومبادرات نوعية يتم تدشينها في موسم كل حج لراحة حجاج بيت الله الحرام.