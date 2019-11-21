مدير "عمل الباحة" يستقبل أعضاء المركز السعودي للصم بالمنطقة

تم إطلاعهم على خدمات الفرع لذوي الاحتياجات الخاصة

استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شائق بن محمد آل شائق، بمكتبه صباح اليوم، أعضاء النادي السعودي للصم بمنطقة الباحة.

ورحب "آل شائق" بزيارة أعضاء النادي، وتم إطلاعهم على الخدمات التي يقدمها الفرع لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاعيه "العمل والتنمية"، كما تم مناقشة الصعوبات التي تواجههم، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ودعا "آل شائق" إلى عقد اتفاقية شراكة مع النادي السعودي للصم، يتم توقيعها بحضور الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة؛ للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة، كما ناقش تأسيس جمعية تخصصية تقوم بخدمة هذه الفئة الغالية بمنطقة الباحة.

وقدم "آل شائق" دعوة لبعض أعضاء النادي لحضور اجتماع المجلس التنسيقي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة، والذي سيعقد خلال الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وفي نهاية الزيارة، كرم "آل شائق" أعضاء النادي السعودي للصم، مثمناً لهم زيارتهم.