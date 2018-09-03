شاهد.. غرامات وجزاءات بلدية على مخابز شعبية مخالفة بنجران

تدني نظافة ورخص منتهية.. و"آل فاضل": مستمرون في الجولات

نفّذت أمانة منطقة نجران جولة تفتيشية على المخابز الشعبية في حي أبا السعود ضبطت خلالها عدداً من المخالفات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا، أنه تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية على عدد من مخابز حي أبا السعود بعد رصد وضبط عدد من المخالفات الصحية، المتمثلة في تدني مستوى النظافة العامة للمحل وعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، بالإضافة إلى عدم تجديد رخص البلدية.

وأكد المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل استمرار أمانة منطقة نجران في العمل وفق برنامج "غذاؤكم أمانة" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامي إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحالّ المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للحفاظ على صحة عالية المستوى وتعزيز الإجراءات الرقابية.

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03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439 11:11 AM

تدني نظافة ورخص منتهية.. و"آل فاضل": مستمرون في الجولات

شاهد.. غرامات وجزاءات بلدية على مخابز شعبية مخالفة بنجران

بندر آل عوض

نجران

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نفّذت أمانة منطقة نجران جولة تفتيشية على المخابز الشعبية في حي أبا السعود ضبطت خلالها عدداً من المخالفات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا، أنه تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية على عدد من مخابز حي أبا السعود بعد رصد وضبط عدد من المخالفات الصحية، المتمثلة في تدني مستوى النظافة العامة للمحل وعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، بالإضافة إلى عدم تجديد رخص البلدية.

وأكد المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل استمرار أمانة منطقة نجران في العمل وفق برنامج "غذاؤكم أمانة" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامي إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحالّ المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للحفاظ على صحة عالية المستوى وتعزيز الإجراءات الرقابية.

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