"الشورى" يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمحاسبة منفّذ هجومَي بقيق وخريص

أدان الحادث الآثم وأكّد دعمه إجراءات المملكة للحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين

استهل مجلس الشورى جلساته، اليوم، بإدانة واستنكار للهجومَيْن الآثمَيْن على منشآت الطاقة في بقيق وخريص.

وأكّد المجلس دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة.

وأشار إلى أن الهجمات التخريبية لا تستهدف الاقتصاد السعودي فقط وإنما الاقتصاد العالمي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطاقة وإنتاجها.

ودعا المجالس الشورية والبرلمانية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى إدانة تلك الأعمال التخريبية؛ نظراً لخطرها على المدنيين والاقتصاد العالمي.

كما دعا الدول الشقيقة والصديقة إلى تضافر الجهود لمحاسبة مَن يقف خلف هذه الهجمات من منظمات أو دول والمؤيدين لها.