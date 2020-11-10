أمطار على جازان.. والأرصاد تنبّه: تستمر حتى 7 مساء

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظتي صامطة، وفيفا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

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10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 12:57 PM

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

أمطار على جازان.. والأرصاد تنبّه: تستمر حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظتي صامطة، وفيفا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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