بدعم "سلمان للإغاثة".. "مكافحة الأمراض الوبائية" يواصل خدماته العلاجية بحجة

مئات المستفيدين في مديريتي حيران وعبس خلال أسبوع بشراكة مؤسسة طيبة للتنمية

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.



هذا وقد راجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 يوليو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 161 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 52 شخصًا، وعيادة التنويم والعلاج 16 مستفيدًا، والصيدلية 180 شخصًا، وقسم معالجة الوبائيات 161 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 150 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.



وفي سياق ذي صلة، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.



وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 يوليو 2020م في قسم الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 91 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 61 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى.



كما صرفت الأدوية لـ 80 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 35 مريضًا، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.