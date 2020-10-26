بعد دقائق من سريان الهدنة "الأمريكية".. باكو ويريفان تتبادلان الاتهامات بخرقها

نفى "جيش الدفاع" في قره باغ الاتهامات الأذربيجانية بخرقها مؤكدًا تطبيقها بصرامة

بعد دقائق فقط من بدء سريان الهدنة الإنسانية في إقليم قره باغ، والتي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية، تبادلت باكو ويريفان الاتهامات بانتهاكها مع تأكيد كل منهما على التزامه بها.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية: إن مواقع للقوات الأذربيجانية ومناطق سكنية في قره باغ، تعرضت لقصف؛ مشيرة إلى أن الجانب الأرمني أطلق النار بعد 5 دقائق على بدء سريان الهدنة في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت باكو أن القصف استهدف وحدات عسكرية أذربيجانية في قرية سفيان في منطقة لاتشين بمحيط قره باغ، إضافة إلى مدينة تيرتير ومحيطها غربي الإقليم.

وأكدت الدفاع الأذربيجانية التزامها الكامل بوقف إطلاق النار.

ووفق "روسيا اليوم" من جانبه، نفى "جيش الدفاع" في قره باغ الاتهامات الأذربيجانية بخرق الهدنة الإنسانية مؤكدًا تطبيقها بكل صرامة.

بدورها، حمّلت وزارة الدفاع الأرمنية أذربيجان مسؤولية خرق الهدنة عبر قصف مواقع عسكرية في شمال شرق قره باغ، ووصفت الاتهامات الأذربيجانية للطرف الأرمني بانتهاك الهدنة بأنها "معلومات مضللة".

وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في وقت سابق هذا الصباح، أن الجانب الأرمني سيلتزم بنظام وقف إطلاق النار.

وكانت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا قد أعلنت أمس الأحد، توصلها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ؛ ليكون الثالث من نوعه، والأول بوساطة واشنطن.