هل تنهي زيارة آل الشيخ لجازان مشروع الـ 10 أعوام بجامع كعاشيم الموسم؟

الأمطار الأخيرة تسبّبت في تسرُّب المياه من سطح الجامع.. والأهالي: نخشى الكارثة

يزور اليوم وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منطقة جازان لتفقد القطاعات التابعة للوزارة وبعض المشاريع، وسط تساؤلات من الأهالي بمركز الموسم: هل ستنهي هذه الزيارة مشروع الـ 10 أعوام والبدء بإجراءات هدم وإنشاء جامع الكعاشيم بمركز الموسم في جازان؟

وكانت الأمطار الأخيرة التي هطلت على مركز الموسم قد تسبّبت في تسرُّب المياه من سطح جامع الكعاشيم بمركز الموسم، وزيادة التشققات، في الوقت الذي ينتظر الجامع مشروع الهدم والبناء منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال الأهالي: "مع كل هطول أمطار نعاني المياه التي تتسرّب للجامع من الأسقف والتشققات، ونخاف أن تتسرّب المياه للكهرباء وتقع كارثة- لا قدر الله"، مشيرين إلى إقفال دورات المياه منذ ما يقارب عشر سنوات؛ بسبب انهيار سقفها.

ورفع الأهالي مناشداتهم للجهات المعنية؛ لسرعة التجاوب مع وضع الجامع، وتنفيذ مشروع هدم وإعادة بناء الجامع.