اللواء محمد الخليفة في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء محمد الخليفة عم الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، وتمت الصلاة على الفقيد والدفن اليوم الأحد بمقبرة النسيم بالرياض .

وللتواصل وتقديم واجب العزاء على جوال الأستاذ أحمد الخليفة رقم : 0503129341

وتتقدم "سبق" بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.

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28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 08:22 PM

اللواء محمد الخليفة في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء محمد الخليفة عم الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، وتمت الصلاة على الفقيد والدفن اليوم الأحد بمقبرة النسيم بالرياض .

وللتواصل وتقديم واجب العزاء على جوال الأستاذ أحمد الخليفة رقم : 0503129341

وتتقدم "سبق" بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.

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