"دول الساحل" تدعو المتمردين إلى إطلاق سراح الرئيس المالي

أعرب رؤسائها عن التزامهم بالنظام الدستوري

دعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا، اليوم الأربعاء، الجنود الذين نفذوا انقلاباً عسكرياً في مالي إلى إطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.

وأعرب رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس في بيان نقلته "رويترز" عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري، واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي.

مجموعة دول الساحل انقلاباً عسكرياً

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19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 03:19 PM

أعرب رؤسائها عن التزامهم بالنظام الدستوري

"دول الساحل" تدعو المتمردين إلى إطلاق سراح الرئيس المالي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا، اليوم الأربعاء، الجنود الذين نفذوا انقلاباً عسكرياً في مالي إلى إطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.

وأعرب رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس في بيان نقلته "رويترز" عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري، واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي.

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مجموعة دول الساحل انقلاباً عسكرياً

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