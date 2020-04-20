جازان.. فحوص طبية داخل مجمعات إسكان العمالة في بيش

التحركات بعد اكتشاف إصابة آسيوي بفيروس كورونا

فحصت الفرق الطبية، اليوم، القاطنين في مجمع سكني بمحافظة بيش، بمشاركة برنامج مكافحة الملاريا في هروب وبيش.



تأتي تلك التحركات بعد اكتشاف إصابة شخص آسيوي بفيروس كورونا كان قادمًا من جدة، حيث عُزل بمستشفى بيش حتى ظهور النتيجة، واتخذت الإجراءات تجاه مخالطيه.



وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن أمس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة جازان لليوم الرابع على التوالي لتضاف محافظة بيش إلى تقرير حالات كورونا بعد جازان وصامطة والعارضة والطوال وصبيا.