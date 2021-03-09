متحدث "التحالف" يزور سد مأرب ويفند أكاذيب "الحوثي" باحتلاله

الْتقى بقيادات الجيش اليمني لمناقشة تطورات المعارك ضد مليشيا الحوثي

وصل إلى محافظة مأرب اليوم العميد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وتُعد زيارة "المالكي" هي الأولى من نوعها لمسؤول في التحالف العربي منذ بدء التصعيد الحوثي الأخير على مأرب؛ حيث فنّدت زيارته أكاذيب الحوثي باحتلالهم سد مأرب.

والْتقى "المالكي" بمحافظ مأرب سلطان العرادة في مكتب الأخير، كما زارا سد مأرب.

كما الْتقى "المالكي" بقيادات الجيش اليمني؛ لمناقشة تطورات المعارك ضد مليشيا الحوثي.

وكان التحالف العربي قد أعلن قبل يومين دعمه لعمليات الجيش اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.