ويكيليكس.. وثيقة لصهر "أردوغان" تكشف خطة لتصفية الجنرالات قبل الانقلاب المزعوم

تعود لربيع 2015 وتوصي بضرورة طرد 63 جنرالاً في الجيش من مؤيدي "الخدمة"

فيما قد يؤكد توقعات التدبير للانقلاب المزعوم من قبل السلطة في تركيا، كشفت وثيقة تضمنتها سجلات “ويكيليكس” أن الرئيس رجب طيب أردوغان خطط لتصفية نصف جنرالات الجيش التركي تقريباً قبل أكثر من عام مما سمي بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وتضمن تقرير أعدته هيئة الأركان العامة في ربيع 2015 وأرسل إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصل فيما بعد إلى صهره بيرات ألبيراق، معلومة تفيد ضرورة طرد 63 جنرالا من الجيش.

التقرير الموجود في صندوق البريد الإلكتروني لبيرات ألبيراق (Beratalbayrak@gmail.com)، قبل حوالي عام ونصف من محاولة انقلاب 2016، يصنف 1521 عسكرياً في الجيش، على أنهم “مقربون من حركة الخدمة”، كما يشير إلى أنه كان هناك تخطيط لإقالة 63 جنرالا من الجيش.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية يتبين أن ملفا بعنوان “GENKUR” أرسل إلى بيرات ألبيرق من شقيقه سرحات ألبراق تحت اسم “مذكرة لقاء خاص”، في 7 مايو 2015، ويكشف أن عملية الرصد للعسكريين بدأت قبل 15 يوليو 2016 بكثير.

ويؤكد التقرير أن أكثر من 1400 اسم مقربين من حركة “الخدمة” طردوا من القوات المسلحة التركية بين 1984-2010.

هذا التقرير يعزز من نظرة المعارضة التي تقول بأن الرئيس أردوغان دبر هذا الانقلاب أو استغله لتصفية الجيش والمؤسسات السيادية في البلاد.

وبحسب معطيات وزارة الدفاع الوطني، تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد انقلاب 2016، بالإضافة إلى استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف 560 فردًا.

وبحجة الانقلاب طرد أردوغان 149 جنرالاً من أصل 326 جنرالاً في القوات المسلحة.

يذكر أن موقع ويكيليكس نشر في ديسمبر 2016، أرشيفًا موثوقًا به يمكن البحث فيه عن 57934 رسالة بريد إلكتروني من عنوان البريد الإلكتروني الشخصي لبيرات ألبيرق الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الطاقة التركي.